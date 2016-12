Το CHIP των 9$ κοντράρει το Raspberry Pi Odysseas

Όσοι ασχολούνται με την τεχνολογία τα τελευταία χρόνια, σίγουρα έχουν ακούσει για το Raspberry Pi , τον υπολογιστή σε μέγεθος πιστωτικής κάρτας για χομπίστες και προγραμματιστές. Τώρα, η Next Thing Co. επιχειρεί να το ρίξει από το θρόνο του με το CHIP των 9$.

